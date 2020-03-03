شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تدعم حسن شاكوش من منزلها ضد قرارات نقابة الموسيقيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على مقطع فيديو للإعلامية بسمة وهبة في منزلها، مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حيث يغنى الأخير أغنية في حب مصر، بعنوان "مصر اللى ربتنا"، ويأتي تدعيم بسمة لـ شاكوش وأغانى المهرجانات، عقب القرار الذى أصدرته نقابة المهن الموسيقية بمنع جميع مطربي المهرجانات من مزاولة النشاط .
ويحل نجم المهرجانات حسن شاكوش، ضيفًا على برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة ON e، يوم الأربعاء المقبل.
ويتحدث شاكوش خلال الحوار عن كواليس أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، ومن يقف ضده بحملات منظمة، ولماذا قرر الغناء ضد الإخوان، ويكشف شاكوش خلال اللقاء أيضًا، تفاصيل أيامه الأخيرة في النادي الإسماعيلي، وبداياته الفنية، يشار إلى أن يعرض اللقاء في برنامج "كل يوم" على قناة ON e في تمام الساعة التاسعة مساء، يوم الأربعاء المقبل.
حشن شاكوش يستعد لطرح أحدث أغانيه "عود البطل" مع زميله عمر كمال، غداً الثلاثاء، وهى الأغنية الذين يراهنون عليها كفريق عمل أنها ستتخطى أرقام "بنت الجيران" التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة، من كلمات مصطفى حدوته والموزع الموسيقى إسلام ساسو.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة تدعم حسن شاكوش من منزلها ضد قرارات نقابة الموسيقيين.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.