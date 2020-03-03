شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تدعم حسن شاكوش من منزلها ضد قرارات نقابة الموسيقيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على مقطع فيديو للإعلامية بسمة وهبة في منزلها، مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حيث يغنى الأخير أغنية في حب مصر، بعنوان "مصر اللى ربتنا"، ويأتي تدعيم بسمة لـ شاكوش وأغانى المهرجانات، عقب القرار الذى أصدرته نقابة المهن الموسيقية بمنع جميع مطربي المهرجانات من مزاولة النشاط .

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ويحل نجم المهرجانات حسن شاكوش، ضيفًا على برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة ON e، يوم الأربعاء المقبل.

ويتحدث شاكوش خلال الحوار عن كواليس أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، ومن يقف ضده بحملات منظمة، ولماذا قرر الغناء ضد الإخوان، ويكشف شاكوش خلال اللقاء أيضًا، تفاصيل أيامه الأخيرة في النادي الإسماعيلي، وبداياته الفنية، يشار إلى أن يعرض اللقاء في برنامج "كل يوم" على قناة ON e في تمام الساعة التاسعة مساء، يوم الأربعاء المقبل.

حشن شاكوش يستعد لطرح أحدث أغانيه "عود البطل" مع زميله عمر كمال، غداً الثلاثاء، وهى الأغنية الذين يراهنون عليها كفريق عمل أنها ستتخطى أرقام "بنت الجيران" التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة، من كلمات مصطفى حدوته والموزع الموسيقى إسلام ساسو.