شكرا لقرائتكم خبر عن "مولاى أنى ببابك".. أحمد سعد يبهر جمهوره على تيك توك بأنشودة النقشبندى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب أحمد سعد، جمهوره "فيديو" خلال أدائه مقطع من أنشودة "مولاى أنى ببابك"، لشيخ الإنشاد الدينى النقشبندى، وسط مشاهدات كبيرة من جمهوره، على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

@ahmedsaadofficial مفاجأة كبيره داخل الغرفه♬ الصوت الأصلي - ahmedsaadofficial

يظهر المطرب أحمد سعد، بملابس الإحرام في إحدى غرف الفنادق المطلة على الحرم المكى، ليدخل أخر من الباب متوجها إليه، لينشد بعدها رائعة الشيخ المبتهل النقشبندى، أنشودة "مولاى أنى ببابك".





وكان قد طرح الموزع الموسيقى حسن الشافعى عبر قناته على موقع "يوتيوب" أغنيتة الجديدة "مامى كوسا"، مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

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يذكر أن حسن الشافعى شارك مؤخرا فى أحد الإعلانات مع مجموعة من النجوم والنجمات، كما أنه عضو لجنة التحكيم فى برنامج المواهب الغنائيّة أراب أيدول منذ انطلاقه.

ومن ناحية أخرى يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري لأول مرة، في أغنية جديدة من كلمات محمد المصرى، وألحان وليد سامى، ومن المقررأن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضرى لـ"الخليج 365".

وكان المطرب أحمد سعد قد طرح أغنية «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، خلال شهر رمضان الماضى، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، من إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.