شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديمون وبن أفليك وآدم درايف من كواليس تصوير The Last Duel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تسريب بعض الصور من موقع تصوير فيلم ديزنى الجديد، The Last Duel، للمخرج ريدلي سكوت، والتي كشفت عن مظهر الثلاثى أبطال العمل مات ديمون، وبن أفليك، وآدم درايف في الفيلم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "geektyrant"، يدور الفيلم بـ فرنسا في القرن الرابع عشر، وبالتالي فإن الممثلين يبدون في مظهر مختلف تمامًا.



The Last Duel

يعتمد الفيلم على قصة انتقام حقيقية من القرون الوسطى رواها إريك جاجر في أحدى رواياته، فيلم The Last Duel من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".



The Last Duel

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.



The Last Duel

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تدور أحداث الفيلم في عام 1386 ويحكي قصة الانتقام لاثنين من أفضل الأصدقاء، الذين يلعبهم ديمون وأفليك، حيث يذهب أحدهما إلى الحرب، ويعود لاكتشاف أن صديقة أغتصب زوجة جندي، وبالتالى لا أحد سيصدق المرأة، والجندي يناشد ملك فرنسا، ويقول إنه يريد القتال في مبارزة حتى الموت، وإذا فاز الرجل الآخر، فهو بريء، وتعد هذه المبارزة هي الأخيرة، التي وافقت عليها فرنسا.

كما كشفت شركتا ديزنى وفوكس أنهما في محادثات مع المخرج جيمس بوبين، مخرج فيلم "The Muppets"، لإخراج فيلم Clue، لـ الممثل ريان رينولدز، وذلك بعد انتشار شائعات في الفترة الماضية، عن محادثات مع المخرج جيسون بيتمان، المستوحى من اللعبة التى تحمل نفس الاسم، وسيطرح على طريقة الـ Live Action، وسيكون إنتاج مشترك بين شركتى ديزنى وفوكس، اللعبة طرحت فى الأسواق بواسطة شركة الألعاب Hasbro.

فى شهر سبتمبر الماضى كشف تقرير نشر على موقع TheWrap، أن جيسون باتمان كان يجري محادثات لإخراج الفيلم أو ربما مشاركته في الفيلم، لكن صفقته لم تغلق أبدًا، لأن الممثل كان على خلاف بسبب التزاماته تجاه سلسلة نيتفلكس "Ozark"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "TheWrap".

وكان رينولدز قد أبرم صفقة إنتاج مدتها ثلاث سنوات فى أوائل العام الماضي بعد نجاح فيلمي Deadpool، وتم اختيار المؤلفين ريت ريس وبول ويرنيك، اللذين كتبا أول فيلم من Deadpool، لكتابة سيناريو Clue.