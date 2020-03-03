شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش لـ"هانى شاكر": عاوز اشتغل ومفيش قاضى بيحكم بالإعدام مرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رسالة الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أشاد خلالها بـ"شاكر"، معتبراً إياه قدوته، مشدداً على أنه سيتبع أي قرار أو إجراء يصدر من النقابة، وتابع:"بس بقول ليه أحنا عوزين نشتغل.. فبعد أذنك أحنا اتعقبنا ..أنا عاوز اشتغل تانى لأن ورايا مسئوليات وفيه ناس شغاله معايا فاتحة بيوت".

وأضاف "شاكوش"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"،:"هو لو خرب بيتى لوحدى معنديش أي مشاكل أنى مشتغلش الشغالنه.. كدا كدا كنت شغال شغلانات كتير ..أرجع اشتغل في محل بلاستيشن أو ورشة الأحذية بس الناس اللى ورايا دى وفاتحه بيوت تعمل أيه".

وأشار "شاكوش"، إلى أن القاضي لا يصدر حكماً بالإعدام مرة واحدة، ولكن هناك دراجات للتقاضى، وتابع:"مفيش إعدام مرة وحدة وبعدين دى أول غلطة .. وطلعنا واتأسفنا وغيرنا الكلمة..أنا عاوز اشتغل تانى".

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وأكد "شاكوش" أنه وقع على إقرار في نقابة المهن الموسيقية أنه سوف يؤدى أغانى جيدة تفيد المجتمع وتتوارثها الأجيال، وتابع:"وقعت على إقرار قبل ما تتشهر أغنية بنت الجيران أنى هابتدى شغل أعمل حاجة نضيفة لأن بقى فيه ناس تسمعنا ولازم تستفيد مننا وشغلنا لازم نعيش".

مستنكراً وقف مطربى أغانى المهرجانات من قبل نقابة الموسيقيين، موضحاً أن هناك مطربين يتقاضون أجر كبير ولكن مطرب المهرجانات لا يتحصل على أكثر من 10 آلاف جنيه أو خمسة فى بعض الأحيان، وتابع:"وفيه ناس مننا بتاخد ألفين جنيه.. طيب متشوف اللى بياخد المائة ألف جنيه".

الكينج محمد منير دعمنى بقوة وهاتفنى وقالى لى "أنت النجم الوحيد اللى تصلح تعمل أغانى لمصر"، لافتاً إلى أن عدد كبير من المطربين الكبار راسلوه وأبلغوه أنهم يدعموه ويساندوه، وتابع:"ناس كتير قالوا لى أنت قائد اللون ده وعليك اختيار كلمات جيدة".

وأعلن مطرب المهرجانات أنه سوف يدعم المطربة الصغيرة ياسمين أسامة، فى مسابقة برنامج "THE VOICE"، وتابع:"هعمل فيديو اناشد خلاله المعجبين بتوعى يدعمو ياسمين".