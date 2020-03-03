شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يغنى "عود البطل" في برنامج لبنانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، جمهوره بمقطع فيديو أثناء حضوره ضيفًا في أحد البرامج التليفزيونية في لبنان، عبر حسابه الشخصي بمختلف منصات السوشيال ميديا، حيث غنى أغنية عود البطل، حيث قال: "بروفات عود البطل فى أكبر برنامج لبنانى مع هشام حداد".

وتقول كلمات أغنية "عود البطل"..

شفتك قمر طالع..وأحمر خدود فاقع

عود البنات عالى..شقلب لى انا حالى

يرخص ليك الغالى..يالى سحرتنى

عود البطل ملفوف..وانا لسه ياما هشوف

جايلك وانا مش مكسوف..ما انتى عجتبنى

واخدانى على الهادى..وجمالها مش عادى

لما بتيجى قصادى بموت 200 مرة

محبش غير هيا..وعايزها تعيش ليا

يا شاغلة افكارى..حسى بأجدارى

يا أحلى بنات جارى..يا فراوة الحتة

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عاوزك يا بنبونتى..يا صاحبتى وبنتى

علشان اشوفك انتى..بعمل مليون خطة

الضحكة دى حكاية..سكر في كوباية

عمر كمال، أعلن أمس، عن طرح أغنيته الجديد مع حسن شاكوش "عود البطل" وبالتعاون مع المؤلف مصطفى حدوته والموزع الموسيقى إسلام ساسو، مساء غدا الثلاثاء ، فى تحد جديد لقرار الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنع مطربى المهرجانات من الغناء.

ويواصل المطرب الشعبى عمر كمال وزميله حسن شاكوش تعاونهما بإطلاق أغنية جديدة فى ظل أزمة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هانى شاكر، معه وزملائه المطربين الشعبيين، وإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات الشعبية من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث وعد عمر كمال، وحسن شاكوش، الجمهور بطرح أغنية جديدة خلال أيام قليلة.





وكان عمر كمال أعلن عن إحيائه 3 حفلات غنائية، مع صديقه حسن شاكوش خلال الشهر القادم فى لبنان ونشر كمال، عبر صفحته على فيسبوك، البوستر الدعائى للحفل، صحبها بتعليق مقتضب: "12 و13 و14 الشهر الجاى فى لبنان".

ويواصل المطرب الشعبى عمر كمال وزميله حسن شاكوش تعاونهما بإطلاق أغنية جديدة فى ظل أزمة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هانى شاكر، معه وزملائه المطربين الشعبيين، وإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات الشعبية من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث وعد عمر كمال، وحسن شاكوش، الجمهور بطرح أغنية جديدة خلال أيام قليلة.

وطالب عمر كمال الجمهور بمساندتهم ودعمهم، بعدما أوضح أن الأغنية الجديدة التى تحمل اسم "عود البطل"، ستكون بالتعاون مع حسن شاكوش ومصطفى حدوته وإسلام ساسو، كما ردد عمر كمال وشاكوش كوبليه من الأغنية، التى تقول كلماتها: "عود البنات عالى شقلب لى أنا حالى يرخصلك الغالى ياللى سحرتينى.. عود البطل ملفوف وأنا لسه ياما هشوف جايلك ومش مكسوف ياللى سحرتينى.. واخدانى عالهادى وجمالها مش عادى".