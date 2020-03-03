شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الشارقة المسرحية يواصل فعالياته بـ 13 عرضا مسرحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان "أيام الشارقة المسرحية " 13 عرضا مسرحيا بحضور 200 مسرحي من مختلف العالم العربي وافتتح المهرجان العرض الجزائري "جي. بي. إس" لفرقة المسرح الوطني الجزائري، من تأليف وإخراج محمد شرشال، وذلك بمناسبة تتويجها بـ"جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي" التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح في إطار مهرجان المسرح العربي، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة بالعاصمة الأردنية (10ـ 16 يناير 2020).

لجنة "مشاهدة واختيار العروض" الخاصة بأيام الشارقة المسرحية تكونت من " ( حسن النفالي، غنام غنام، وخليفة التخلوفة ) وقد شاهدت عشرة عروض محلية للمشاركة في هذه الدورة الجديدة، سبعة منها تتنافس على الجوائز وثلاثة تعرض على الهامش فالعروض المتنافسة على الجوائز هي: "أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي"، من تأليف علي جمال، وإخراج حسن رجب، و"أين عقلي يا قلب"، تأليف عثمان الشطي، وإخراج أحمد الأنصاري، و" حارس النور"، تأليف عبد الله صالح، وإخراج علي جمال، و" ليلة مقتل العنكبوت"، تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج إلهام محمد، و" سمرة" تأليف وإخراج مرعي الحليان، و"بكاء العربي" إعداد وإخراج مهند، و"سمفونية الموت والحياة" من تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري.



ايام الشارقة المسرحية

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية: وليد الزعابي (الإمارات)، وأمين الناسور (المغرب)، وزهيرة بن عمار (تونس)، ومحمد الضمور (الأردن)، جبار جودي (العراق) وستقدم على هامش "الأيام" ثلاثة عروض، وهي: "صبح ومسا" من تأليف وإخراج حافظ آمان، و"لمس المواجع" تأليف حميد فارس وإخراج مبارك خميس، و" الرحمة" تأليف عبد الأمير الشمخي وإخراج عبيد الهرش.

Advertisements

كما سيحفل برنامج العروض بعملين من الدورة الثامنة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة (سبتمبر2019)، وهما: " لير ملك النحاتين"، من إعداد حسن يوسف، ومن إخراج سعيد الهرش، و" مأساة الحجاج" من تأليف وإخراج رامي مجدي.

وتُقرأ هذه العروض عبر برنامج "الندوات التطبيقية" المخصص لمناقشة جماليات الأعمال المسرحية المشاركة وسماتها الفنية وخصائصها الفكرية وتقدم العروض والندوات التطبيقية الخاصة بها بمسارح قصر الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.







ويكرم خلال المهرجان الفنانان العمانيان صالح زعل وسعود الدرمكي في حفل الافتتاح بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها (14)، كما يُكرم في الحفل الفنان الإماراتي سلطان النيادي بوصفه "الشخصية المحلية المكرمة"، ويتسلم مخرج العرض الجزائري "جي. بي. إس" جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي .

ويحفل البرنامج الثقافي المصاحب لـ"الأيام" بالعديد من الأنشطة التي ستنظم على مدار فترتي الظهيرة والمساء وأبرزها الملتقى الفكري الذي يجيء هذه السنة تحت عنوان "المسرح والبحث الأكاديمي اليوم : الإشراقات والإشكاليات"، بمشاركة نخبة من الباحثين وهناك "ملتقى الشارقة التاسع لأوائل المسرح العربي" الذي يشهد مشاركة 13 طالبا وطالبة من معاهد وكليات المسرح العربية كما تنظم أربع ندوات تجيء تحت عناوين: "الإخراج المسرحي وهندسة صالة المتفرجين"، و"الإبداع والصنعة: الكتابة تحت الطلب"، و"تسويق الإنتاج المسرحي العربي: أين الخلل"، و" في عصر الإعلام الجديد: أي نجومية يحققها المسرح" وتختتم الدورة يوم 6 مارس بإعلان الأسماء الفائزة بالجوائز وتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي، وذلك بمسرح قصر الثقافة .

أيام الشارقة المسرحية من المهرجانات العربية الذي تأسس عام 1984، وهي تظاهرة فنية تتسابق فيها الفرق المسرحية المحلية على مجموعة من الجوائز الموجهة لعناصر العرض المسرحي.