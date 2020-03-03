شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يغنى "أتحدى العالم" بكواليس برنامج "كل يوم" مع بسمة وهبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال كواليس حلقته مع الإعلامية بسمة وهبة، المقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل ببرنامج "كل يوم" على شاشة ON e، وهو يغنى "أتحدى العالم" للنجم التونسي صابر الرباعي داخل أستوديو "كل يوم" برفقة بسمة وهبة وفريق الإعداد والمصورين أثناء تسجيل الحلقة، حيث ينتظر الجمهور لقاء شاكوش خاصة بعد قرار منع مطربي المهرجانات من مزاولة النشاط الفني، الذى أصدرته نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر مؤخرًا.

ويتحدث شاكوش عن كواليس أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، ومن يقف ضده بحملات منظمة، ولماذا قرر الغناء ضد الإخوان، ويكشف شاكوش خلال اللقاء أيضًا، تفاصيل أيامه الأخيرة في النادي الإسماعيلي، وبداياته الفنية.

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حسن شاكوش يستعد لطرح أحدث أغانيه "عود البطل" مع زميله عمر كمال، غدًا الثلاثاء، وهى الأغنية التي يراهن عليها مع فريق العمل، ويتوقع أن الأغنية ستتخطى أرقام "بنت الجيران" التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة.