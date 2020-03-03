شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: مخاطبة وجدان الجمهور من أهم وسائل تنمية وتطوير المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أصداء مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا تتردد فى جنوب مصر، حيث انقضت الليلة الرابعة، والتى أقيمت بجامعة جنوب الوادى، وشهدها كل من: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، ونائبه الدكتور محمد أبو الفضل بدران، مع 10 آلاف من طلاب الجامعة، وكذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبدأت بافتتاح معرض للكتاب من إصدارات وزارة الثقافة يضم أكثر من 2000 عنوان، ثم أقيم حفل فنى أحياه النجم هشام عباس وفرقته.

وأكدت عبد الدايم أن فعاليات مهرجان دندرة تعمل على جذب مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، وتضم ألوانا من الثقافة والفنون الجادة المعاصرة، وأضافت أن مخاطبة وجدان الجمهور خاصة الشباب فى صعيد مصر من أهم وسائل تطوير المجتمع.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت معرضا للفنون التشكيلية، كما شهدت فقرة فنية لمجموعة من المواهب الواعدة بالجامعة، بعدها قدم النجم هشام عباس مجموعة من أغانيه، التى تجاوب معها الشباب، وخلقت حالة من البهجة بينهم.