شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. بسمة بوسيل تخرج "كليب" لصديقتها علياء حسنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض بسمة بوسيل، عالم الإخراج من خلال كليب صديقتها المطربة علياء حسنى، بعد اقتحامها عالم الغناء والأزياء، مشيرة إلى أن زوجها الفنان تامر حسنى دعمها وشجعها للالتحاق بكورسات في الإخراج لمدة 3 سنوات في لندن.

وقالت بسمة بوسيل، في تصريحات صحفية، إن الفنان تامر حسنى، دعهما وشجعها للالتحاق بكورسات في الإخراج بلندن على مدار 3 سنوات، وعند طرحت فكرة لتصوير الكليب أعجب بفكرتها.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم تامر حسنى يؤهل زوجته بسمة بوسيل للعمل كمخرجة، حيث حرص على أن تدرس الإخراج على يد خبراء السينما والموسيقى فى لندن، وذلك من أجل تأهيلها لتصبح إحدى المخرجات فى مصر، وكان أكد مصدر مقرب من تامر حسنى أن بسمة ظلت تدرس لمدة 3 سنوات الإخراج وتعلمت حتى حصلت على عدة شهادات تقديرا للعمل كمخرجة.

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وسبق وأن ظهورت المطربة علياء حسنى من قبل فى كليب مع نجم الجيل تامر حسنى، واختارت أن تشق طريقها إلى عالم الموضة والأزياء وهو ما جذب انتباهها وجعلها متيمة به.

يشار إلى أن نجم الجيل تامر حسنى يستعد لإحياء حفلا غنائيا تشاركه النجمة اللبنانية نانسى عجرم فيه، يوم 12 من شهر مارس الحالى بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وهى الحفل التي تنظمها شركة تذكرتى، ووجه منتصر النبراوى، رئيس الشركة، بضرورة خروج الحفل على أعلى مستوى، بالتعاون مع مصطفى طوقان مدير التطوير وأحمد عبادة وأحمد رفاعى مديرى العمليات.