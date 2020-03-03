شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تبهر جمهورها برشاقتها فى الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقى، جمهورها بصور جديدة خلال إدائها التمرين الرياضية الصعبة، وسط حالة من انبهار جمهورها بسبب رشاقتها، بينما علقت قائلة :"الرجوع إلى الجيم".





وجذبت الفنانة نرمين الفقى إليها الأنظار بعد حالة النشاط الكبيرة لها خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، والتى شملت إطلالات جديدة وفوتوسيشن وصور أخرى برفقة الدولفين وطائر البطريق، رغم قلة أعمالها خلال الفترات الماضية بالنسبة إلى أبناء جيلها.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

يشار إلى أن الفنانة نرمين الفقى عادت الشهر الماضى من المملكة العربية السعودية، إلى القاهرة بعد انتهائها من مناسك العمرة، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة خلال وقوفها أمام نافذة مطلة على شاطئ البحر مرتدية الحجاب بإحدى المطاعم، وعلقت قائلة: "من جدة إلى القاهرة مصر.. أم الدنيا".