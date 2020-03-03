شكرا لقرائتكم خبر عن أصبحت خبرة.. جينيفر لوبيز توضح سبب عدم الزواج من أليكس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت النجمة جينيفر لوبيز بالعديد من التصريحات حول علاقتها بخطيبها اليكس رورديجيز أثناء تواجدها الأخير في برنامج اوبرا وينفري حيث حلت ضيفة عليها وتطرقت إلى العديد من الأمور التي تخصها.



لوبيز

لوبيز أكدت أنها منذ خطوبتها لـ اليكس في شهر مارس من العام الماضي 2019، وتوقعت أن إتمام الزواج سيكون خلال شهرين فقط علي أقصي تقدير، وهو الأمر التي اكدت أنها اعتادت عليه وأرجعته إلي مشاعر الرومانسية التي دوماً ما تحظى بها في بداية أي علاقة، وهو ما تسبب مثلما قالت في زواجها ثلاث مرات من قبل.

لوبيز التي تبلغ 50 عام أضافت أنها قررت بعد ذلك التعلم من خبراتها السابقة، وعدم الاندفاع في حياتها بعدم اتخاذ أي قرار سريع والانتظار لفترة بحجة أن هذا القرار ليس سهلاً علي الإطلاق خاصة أن كلاهما لديه عائلته الخاصة المكونة من ابناءه.

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جينيفر لوبيز

كما أكدت جينيفر لوبيز أن كلامها لا يعني أي تقليل من الرومانسية التي تعيشها مع خطيبها لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجيز بقولها : "هو يدعمني إلى حد كبير، ولا يتأخر علي مساندتي بأياً من الأمور التي تخصني علي الإطلاق مثلما يظهر بكافة أعمالي ومشاريعى".



جينيفر لوبيز واليكس

وكانت أوبرا وينفرى، استضافت بحلقتها الخاصة فى برنامجها "2020 Vision tour"، السب جينيفر لوبيز، واحتفت بها أوبرا بسبب طاقتها المتجددة ونشاطها الغالب على عمرها بعد وصولها للخمسين، حيث أطلت بمظهر أنيق للغاية فى ملابس باللون الأصفر الزاهى، أذهلت أوبرا والعاملين على البرنامج والجمهور على حد سواء.

ورغم ما أفيد به بأن جينيفر لوبيز تستعد للبدء فى التخطيط لحفل زفافها إلى أليكس رودريجيز بعد أن أمضت عامًا راقياً بما فى ذلك فيلم ناجح وأداء مشهور فى Super Bowl، لكن جنيفر لوبيز ما زالت تجد الوقت، لحضور "2020 Vision tour"، مع الإعلامية أوبرا وينفرى.