شكرا لقرائتكم خبر عن زينة عن تكريمها في الأقصر السنيمائى: مهرجان بلدى الغالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الفنانة زينة، علقت عبر حسابها على انستجرام، قائلة:"سعيدة بتكريمي من مهرجان بلدي الغالية أوي مصر مهرجان الأقصر السنيمائي وبشكر جميع القائمين علي المهرجان علي الحب والتقدير الغالي الأستاذ : سيد فؤاد الأستاذة : عزه الحسيني والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر بالمؤسسة الكبيرة الخليج 365 ودورة تاسعة موفقة ومبروك لزملائي المكرمين".

Advertisements



زينة

يشار إلى أن رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، أوضح أن حفل افتتاح المهرجان سيكون بمعبد الأقصر فى السادس من مارس المقبل، بمشاركة 24 دولة أفريقية و13 دولة غير أفريقية، لافتا إلى أن المهرجان سيكرم عدد من النجوم منهم النجم العالمى جيمى جون لوي، والفنانة السنغالية ميمونة نداي، والفنان مصطفى شعبان، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة، موجها رسالة للجمهور العادى لحضور عروض الأفلام والفعاليات المختلفة من المهرجان.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون والتسهيلات اللازمة، وأنه تم توجيه إدارة المهرجان بضرورة قيامها بمخاطبة جميع الجهات المعنية للحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنجاح الدورة التاسعة من المهرجان بما يمثله من حدث سينمائى مهم على أرض محافظة الأقصر وبما يبعث برسائل ترويجية إيجابية عن المحافظة السياحية.