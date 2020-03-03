شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يغنى ديو شعبى مع على ربيع فى مسلسل "وصل أمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب الشعبي محمود الليثي بالغناء في أحداث مسلسل "وصل أمانة" للنجم على ربيع ومصطفى خاطر، حيث غنى أغنية ديو مع بطل العمل على ربيع، وتقول كلماتها: "الدماغ هايصة والبنات مايصة والشباب لايصة"، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويلتقى على ربيع ومصطفى خاطر للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار الـ7 سنوات الماضية وكذلك بعد تقديم كل نجم منهما عمل من بطولته المطلقة فى العامين الآخيرين، ويعتمد "وصل أمانة" على الحلقات المنفصلة المتصلة مع الاستعانة بالعديد من الفنانين للظهور كضيوف شرف.

يذكر أن أخر أعمال على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.

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بينما محمود الليثي طرح أحدث أعماله أغنية "يا بجح" على "يوتيوب" من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع أشرف البرنس وألحان محمد غنيم، وتقول كلمات الأغنية : علمت جارى أصول كارى سبق هو، اتاريه مليه الغل والحقد كان هو، لا عايزنى فى الدنيا اعيش ولا حتى آكل عيش، كأن فى الدنيا مفيش فى الدنيا غير هو، اه يا ناقص ياللى باصص لى فى جيبى، طب بناقص من اللى كان عامل حبيبى والندالة كتير دى عندك كتير دى عندك بالصفايح.

كانت آخر أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.