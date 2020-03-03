شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالي إيمانويل تنتظر عرض الجزء التاسع من fast and furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية ناتالي إيمانويل بـ عيد ميلادها الـ 31.. حيث ولدت في 2 مارس من عام 1989، وشاركت إيمانويل في 18 عمل منذ بداية دخولها إلى عالم الفن منذ عام 2007، واشتهرت ايمانويل بدورها في المسلسل الاسطوري game of thrones، وتأثر الكثيرين من نهايتها المأساوية في الجزء السادس والأخير من العمل الدرامي.

كما تنتظر إيمانويل عرض الجزء التاسع من سلسلة السرعة fast and furios، مع النجم العالمي فان ديزل، الذي سيصل دور العرض في 22 مايو المقبل، حيث تؤدي إيمانويل شخصية "رامزي".

وزارت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالى إيمانويل نجمة المسلسل الشهير صراع العروش Game Of Thrones أهرامات الجيزة، وحرص على مرافقتها خلال هذه الزيارة النجم المصرى محمد كريم وبلغت مدتها 50 دقيقة.

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إعجاب وانبهار شديدين سيطرا على النجمة العالمية ناتالى إيمانويل، حينما وجدت أمام أبو الهول ووسط الأهرامات، لتتساءل عن تاريخ هذه الحضارة، وكيف صنعها قدماء المصريين، لتعرب لـ"الخليج 365"، عن إعجابها بما رأته داخل الهرم الأكبر "خوفو"، حيث أنها أشادت بدقة الألوان والمناظر الخلابة داخل الهرم، كما أنها عبرت عن شعورها بالفخر لـ وقوفها أمام هذا الصرح، معلقة : "حبيت مصر جدا وعايزة أفضل أعيش هنا على طول، ومش عايزة أمشى وأسيبها".

وأشادت إيمانويل أيضا خلال زيارتها بالجو المصرى المعتدل الذى يخلو من البرودة وفى نفس الوقت من الحرارة المرتفعة، حيث إنها لا تشعر بالبرد إطلاقا، وتستمتع بـ زيارتها.

والتقطت العديد من الصور والفيديوهات خلال زيارتها للمنطقة الأثرية، وأبدت انبهارها وإعجابها الشديد بالأهرامات، ومن المقرر أن تنتهى رحلتها فى مصر عقب حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41.