شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يشيد بنجاح "الملك لير" فى حفل مهرجان دندرة للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الفنان هشام عباس فى حفله بالليلة الرابعة لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، فى دورته الأولى بمحافظة قنا، وذلك على مسرح جامعة جنوب الوادى، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عباس الذى قدم أجمل أغانيه، هى: "فاكر لمتنا، قولى عليا مجنون، متبطليش، شوفى، عينى، تعالى، آه من عينيها السود، وأنا أعمل إيه، زمان وأنا صغير، حبيتها، حماده عزو، ساعة لقلبك، أحلى ما فيكى، بالليل، أمى الحبيبة، يا ليل (التى أهداها لطلاب جامعة جنوب الوادى)، بتيجى قصادى، كده رضا"، واختم هشام بأغنيتين هما: نارى نارين، فينه.

وغنى هشام عباس تتر مسلسل "يتربى فى عزو"، ووجه تحية خاصة للفنان الكبير يحيى الفخرانى لأدائه المتميز فى المسلسل، كما أشاد بنجاحه فى مسرحية "الملك لير".

وكان النجم هشام عباس قد بدأ حفله الغنائى، ضمن فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الدولى الأولى فى جامعة جنوب الوادى، بأغنية "متبطليش"، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير الذى تعدى الـ7 آلاف متفرج حضر خصيصا من أجل الاستمتاع بأغنياته المتميزة.

وقد أعرب هشام عباس عن سعادته بتواجده لأول مرة فى محافظة قنا وغنائه لأول مرة وسط أهل الصعيد.

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وقد حضر الحفل كل من: وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودى، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصرثقافة قنا فى الخامسة مساء يومى الأحد والإثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء والأربعاء.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة، بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا، وشباب جامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شريانا جديدا للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيدا لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الإنسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية، ونشر رايات التنوير، بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.