خاص| أحمد خالد صالح عن "الفتوة": شخصيتي نقطة تحول في حياة ياسر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشارك الفنان أحمد خالد صالح، في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال.

وأكد أحمد، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الشخصية التي يجسدها بالمسلسل من أكثر الأدوار التي سعد بتقديمها، مضيفًا: "من أكتر الأدوار اللي اتبسطت وأنا بلعبها لحد دلوقتي".

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وأضاف أن الدور الذي يقدمه في المسلسل سيكون نقطة تحول كبيرة في حياة الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن هذه التجربة.

"الفتوة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، داخل حي الجمالية عام 1900، حول الصراع بين قوى الخير والشر، والعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والعادات والتقاليد فيها.

المسلسل بطولة: ياسر جلال، رياض الخولي، مى عمر، نجلاء بدر، مجدي فكري، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، مهار نصار، صفوة، ودياب، ليلى أحمد زاهر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.