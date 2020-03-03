إيمي زكريا في ساحة مسجد الحسين وإطلالة سمية الخشاب .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في ساحة مسجد الحسين.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى الدول الأجنبية.

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سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحتضن صديقتها المقربة.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنتسجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس من اللون الأسود، وشعر بني طويل.

طارق صبري

شارك الفنان طارق صبري جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنتسجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بأطلالة أنيقة.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أسود قصيرا.

دانا الحلاني

نشرت دانا الحلاني أبنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها.