بعد حكم حبس حسام حبيب.. تعرف على أزمة شيرين ومدير أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام وغرامة 10 الآف جنيه، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، مدير أعمال الفنانة شيرين السابق.

العلاقة بين شيرين وياسر خليل ومؤخرا حسام حبيب مرات بشد وجذب، نرصدها لكم في التقرير التالي:

في عام 2015، لم تتحدث الصحافة الفنية عن خبر كما تحدثت عن شائعة زواج الفنانة شيرين من مدير أعمالها ياسر خليل، وهو ما دفعها لتنفي تلك الشائعة بنشرها صورة تجمعها به عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلق عليها قائلة: "ياسر هو المسؤول عن كل شغلي، وأنا بعتبره زي أخويا وأكتر".

بعدها نشرت شيرين صورة تجمع ابنتها بابن مدير أعمالها السابق، وعلقت: "بنتي (هنا) وأخوها حمزة ياسر خليل.. أخوووووها".

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ثم نشرت شيرين صورة على حسابها على إنستجرام، تجمعها بمدير أعمالها، لكن الصورة التي كانت حميمية بعض الشيء، تسببت في توجيه الانتقادات لشيرين وياسر، بجانب أنها أثرت على زوجة "خليل"، وترددت بقوة إشاعة أنهما (ياسر وزوجته) انفصلا بسبب تلك الصورة، فحذفت شيرين الصورة واعتذرت لزوجة ياسر وقالت: "حقك عليا أنا"، وظلت تؤكد أن العلاقة بينها وبين مدير أعمالها ما هي إلا علاقة صداقة وأخوة.

وفي سنة 2016، أعلنت شيرين اعتزالها العمل الفني، وقيل إن من ضمن أسباب الاعتزال، وقوع مشاجرة حادة بين شقيق شيرين وياسر خليل، لكنها بدورها نفت ما حدث، وهاجمت من أطلقوا تلك الشائعة.

وأعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب في عام 2017، عن تخليها عن مدير أعمالها ياسر خليل، الذي رافقها لعدة سنوات، إذ أطلقت بيانًا صحفيًا عبر صفحتها على فيسبوك، توجّه من خلاله الشكر لـ"خليل" على سنوات العمل معها، مؤكدة فيه أنها بصدد العمل على إنشاء مكتب لإدارة أعمالها قريبًا، الأمر الذي فتح باب الأسئلة عن أسباب الانفصال الفني بينهما، لكن شيرين وياسر لم يعلقا.

ومع تسريب فيديو البلهارسيا الشهير لشيرين، الذي تسبب في حالة من الهجوم عليها، اُتهم ياسر بتسريب الفيديو ونشره على وسائل الإعلام، لكن ياسر نفى تورطه بتسريب الفيديو في هذا الوقت، قائلا: "فيه ناس كتير ميعرفونيش وغيرهم يعرفوني، وأكلوا معايا عيش وملح، وفي سيرتي طول الوقت، وما وراهمش غيري.. أنا مش زعلان منكم أنا مشفق عليكم؛ لأن اللي بيعيش جواه كراهية ما بيعذبش إلا نفسه، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله".

وفي سنة 2019، تقدم ياسر خليل ببلاغ ضد الفنان حسام حبيب، يتهمه فيها بالشروع في قتله، أمام منزله، لأنه أشهر السلاح الناري في وجهه، وقال خليل في التحقيقات إن حسام حبيب وآخرين تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إحداث إصابته.