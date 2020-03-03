"بنت الجيران في المدارس.. وكنت باخد 25 جنيه من الإسماعيلي".. أبرز تصريحات شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفًا على برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وكشف عن تفاصيل عديدة حول حياته الشخصية، نرصد أبرز ما قاله بالحلقة في التقرير التالي:

- "أرفض كلمة مهرجان على الأغاني التي أقدمها، وهى في الأصل اسمها غنوة شعبي".

- "أما بسجل أي أغنية لازم بتأكد من مخارج الحروف الصحيحة".

- "والدتي وقفت بجانبي وأنفقت الأموال من أجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم، وكنت باخد من النادي 25 جنيه شهريا بدل انتقال".

- "زمان كان بيجي عليا وقت بكون جعان ومش معايا فلوس".

- "كنت لا أملك أموال للطعام خلال فترة لعبي في الإسماعيلي وأحوالي المادية ضعيفة".

- "بنت الجيران مسجلة في المصنفات التي أجازت الأغاني التي أقدمها".

-"كنت لاعب كرة وسني 16 سنة، ولعبت في المصرية للاتصالات والإسماعيلي، وماكملتش لظروف مادية".

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- "أخويا كان بيلعب كرة في نادي طنطا وحرس الحدود".

- "عود البطل، لا تحتوي على كلمات مبتذلة".

-"هاني شاكر هو أمير الغناء العربي، ورمز وقدوة واعتبره في مقام والدي".

- "أعدت أكثر من 400 ألف جنيه للمتعاقدين معي على حفلات بعد قرار نقابة الموسيقيين بإيقاف التعامل معي".

- "اللي مرضهوش على أختي تسمعه، مرضهوش على بنات الناس".

-"بنت الجيران يتم تدريسها في المدارس.. وجمهوري موجود في المناطق الشعبية".