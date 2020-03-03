محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفًا على برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وكشف عن تفاصيل عديدة حول حياته الشخصية، نرصد أبرز ما قاله بالحلقة في التقرير التالي:
- "أرفض كلمة مهرجان على الأغاني التي أقدمها، وهى في الأصل اسمها غنوة شعبي".
- "أما بسجل أي أغنية لازم بتأكد من مخارج الحروف الصحيحة".
- "والدتي وقفت بجانبي وأنفقت الأموال من أجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم، وكنت باخد من النادي 25 جنيه شهريا بدل انتقال".
- "زمان كان بيجي عليا وقت بكون جعان ومش معايا فلوس".
- "كنت لا أملك أموال للطعام خلال فترة لعبي في الإسماعيلي وأحوالي المادية ضعيفة".
- "بنت الجيران مسجلة في المصنفات التي أجازت الأغاني التي أقدمها".
-"كنت لاعب كرة وسني 16 سنة، ولعبت في المصرية للاتصالات والإسماعيلي، وماكملتش لظروف مادية".
- "أخويا كان بيلعب كرة في نادي طنطا وحرس الحدود".
- "عود البطل، لا تحتوي على كلمات مبتذلة".
-"هاني شاكر هو أمير الغناء العربي، ورمز وقدوة واعتبره في مقام والدي".
- "أعدت أكثر من 400 ألف جنيه للمتعاقدين معي على حفلات بعد قرار نقابة الموسيقيين بإيقاف التعامل معي".
- "اللي مرضهوش على أختي تسمعه، مرضهوش على بنات الناس".
-"بنت الجيران يتم تدريسها في المدارس.. وجمهوري موجود في المناطق الشعبية".
كانت هذه تفاصيل خبر "بنت الجيران في المدارس.. وكنت باخد 25 جنيه من الإسماعيلي".. أبرز تصريحات شاكوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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