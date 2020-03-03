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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها بدون مكياج، ويظهر التعب واضحًا على ملامحها.
وكتبت هنا: "الحمد لله من قبل ومن بعد.. وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".
وهو الأمر الذي تسبب في قلق وحيرة جمهورها، وطلب البعض منها توضيح الأمر، حتى أن بعض المتابعين كتبوا أنها مريضة.
وعلق الفنان أحمد صلاح السعدني، على الصورة قائلًا: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي"، فيما اكتفت شقيقتها رشا شيحة بوضع علامة القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تتسبب في قلق متابعيها.. وأحمد صلاح حسني يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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