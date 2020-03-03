هنا شيحة تتسبب في قلق متابعيها.. وأحمد صلاح حسني يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها بدون مكياج، ويظهر التعب واضحًا على ملامحها.

وكتبت هنا: "الحمد لله من قبل ومن بعد.. وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

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وهو الأمر الذي تسبب في قلق وحيرة جمهورها، وطلب البعض منها توضيح الأمر، حتى أن بعض المتابعين كتبوا أنها مريضة.

وعلق الفنان أحمد صلاح السعدني، على الصورة قائلًا: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي"، فيما اكتفت شقيقتها رشا شيحة بوضع علامة القلب.