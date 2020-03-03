نبيل الحلفاوي حول مرض كورونا: لابد من نشر الوعي الى أن تنكشف الغمة العالمية

نشر الفنان القدير نبيل الحلفاوي مقطع فيديو منتشر لوزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". علق "الحلفاوي" على الفيديو:"والله لازم الشخصيات العامة اللي عندنا تعمل كده علنا وعلى الشاشات لنشر هذه العادة إلى أن تنكشف الغمة العالمية". تعمل كده علنا وعلى الشاشات لنشر هذه العادة إلى أن تنكشف الغمة العالمية". Advertisements وظهر في الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفض وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، مصافحة المستشارة إنجيلا ميركل في أحد الاجتماعات بسبب فيروس الكورونا. المستشارة إنجيلا ميركل في أحد الاجتماعات بسبب فيروس الكورونا. تعمل كده علنا وعلى الشاشات لنشر هذه العادة إلى أن تنكشف الغمة العالمية. This is a Twitter Status — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) والله لازم الشخصيات العامة اللي عندنا تعمل كده علنا وعلى الشاشات لنشر هذه العادة إلى أن تنكشف الغمة العالمية. https://t.co/yKyHfQpdZ0 — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) March 2, 2020 تعمل كده علنا وعلى الشاشات لنشر هذه العادة إلى أن تنكشف الغمة العالمية. This is a Twitter Status — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy)

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