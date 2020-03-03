بحضور نجوم الفن والرياضة.. المايسترو هاني فرحات يتلقى عزاء والدته بمسجد الشرطة

تلقى، مساء اليوم، المايسترو هانى فرحات عزاء والدته في مسجد الشرطة، والتي رحلت عن عالمنا منذ يومين وشيع جثمانها الو مدافن الاسره بالسادس من أكتوبر، واقتصر العزاء على الأهل والأصدقاء وبالإضافه على حرص كلاً من الفنان عمرو يوسف ولاعبى النادى الأهلى الأسبق هادى خشبة وياسر ريان على

تأديه واجب العزاء.

جدير بالذكر ان هانى فرحات موسيقار ومايسترو مصرى درس فى معهد الكونسرفتوار، ووزع "مزيكا" لكل مطربين ومطربات الوطن العربي، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالى الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع لكلاً من المطربة

الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، وطول ما أنت بعيد، وآخرهم "عن فرح غايب". كما وزع لـ إليسا وسميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبد الله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.

وآخر أعمال هانى فرحات هى أغنية "قول حاضر" لأنغام، وأغنية "حلاوة الدنيا" لشيرين عبد الوهاب