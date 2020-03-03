بحضور فنانين ومشاهير.. عبدالله جاد يحتفل بخطبته

احتفل الفنان عبدالله جاد، نجم الشباب مؤخرًا بحفل خطبته بأحد نوادي المعادي، بحضور لفيف من نجوم الفن الجنوبي والأسرة والأقارب. ومن بين الفنانين المشاركين في الحفل: النجم ماندو والنجمة بحرية والنجم أسامة عوض والفنان حسان أبو فرحة ونجم الشباب ميدو بشير، والنجم أحمد وصالح والفنان سيد الأسواني والفنان حندوكا والنجم عبدالواحد البنا والفنان كمبش والنجم حازم محمود. ميدو بشير، والنجم أحمد وصالح والفنان سيد الأسواني والفنان حندوكا والنجم عبدالواحد البنا والفنان كمبش والنجم حازم محمود. بالإضافة إلى الفنان أحمد عثمان والمايسترو عبدالوهاب كامل والمايسترو ميدو Advertisements حسن والمايسترو محمد حسن والمايسترو احمد جابر والشاعر الكبير سيد الشاعر. حسن والمايسترو محمد حسن والمايسترو احمد جابر والشاعر الكبير سيد الشاعر. وحضر حفل الخطبة لفيف من الشخصيات العامة من بينهم السيدة هدى حسن آدم، ولفيف من الصحفيين والمشاهير. وتُهنيء بوابة الوفد الزميلة الصحفية سلوى عطية على خطبة نجلها. وطرح الفنان عبدالله جاد مؤخرًا أغنية بس أسمع مني، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

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