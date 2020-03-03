صور .. أحمد فلوكس يشارك في تكريم غواص من متحدي متلازمة داون

أقيمت اليوم الاثنين فى محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، احتفالية تكريم بطل سباحة الغوص محمد كرم من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة "متلازمة داون سيندروم" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. قام اللاعب "كرم" اليوم بالغطس تحت المياه بمحمية رأس محمد بمرافقة الفنان أحمد فلوكس، فى إطار رؤية مبادرة "مصر تستطيع" التى تحرص على الدمج بين المياه بمحمية رأس محمد بمرافقة الفنان أحمد فلوكس، فى إطار رؤية مبادرة "مصر تستطيع" التى تحرص على الدمج بين الرياضة والفن، والترويج لرياضة الغوص بشرم الشيخ، والتأكيد على أن مصر دولة آمنة. Advertisements ويعد البطل العالمى محمد كرم من متحدى متلازمة داون هو أول لاعب يحترف رياضة الغوص، واستطاع أن يحصل على أكثر من 150 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فى المسابقات العالمية والمحلية التى سبق وأن شارك بها، ومرشح لعبور "بحر المانش" في شهر يوليو المقبل.

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