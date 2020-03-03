بالفيديو- أرنولد شوارزنيغر وحماره "لولو" يدخلان المكتب

ميرنا وليد - بيروت - يعيش الممثل الأميركي ​أرنولد شوارزنيغر​ مع حمار ويصطحبه إلى المكتب حيث يذهب في كل مكان كصديق له.

وقام الممثل أرنولد بنشر فيديو ظهر فيه برفقة الحمار، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق عليه قائلاً "هذه المرة أحضرت لول معي أيضاً".

ويوثق الفيديو دخول شوارزنيغر مع الحمار الصغير وإلى جانبه حصان قزم من نوع "بوني".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن الحصان القزم، هو أيضا من أملاكه وقد ظهر في فيديوهات سابقة وهو يرافقه إلى المكتب الذي تعود ملكيته إلى مستوصف pet-friendly.

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