حبس حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب سنة للشروع في قتل ياسر خليل



أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكماً بمعاقبة الفنان المصري حسام حبيب زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بالحبس لمدة عام، وذلك في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه.

وصرحت شركة (أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية)، التي تولت الدفاع عن ياسر خليل، أن موكلها كان تقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب، خلال شهر ديسمبر الماضي ٢٠١٩، بعدما قام وآخرين بالتوجه إليه والتعدي عليه بالضرب بالأسلحة، مما تسبب في إحداث إصابته.

وأسفرت التحقيقات من تقديم الطرفان للمحاكمة الجنائية، ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة ١٠ آلاف جنية.