جيانا عنيد: نقابة الفنانين السوريين لم تقدم لي شيئا.. وعلاقتي بأهلي قوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة السورية جيانا عنيد أنها تواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" إخراج وتأليف فادي سليم، مبينة أن أحداث المسلسل تدور حول قضية الاتجار بالأعضاء البشرية وما يترتب عليها من انتهاكات قانونية وإنسانية وذلك في إطار بوليسي مشوق.

وتشارك عنيد في هذا العمل مع نخبة من نجوم الدراما السورية منهم غسان مسعود، ومحمد الأحمد، ومنة فضالي، وتولين البكري، ورنا شميس، وكارمن لبس، ويزن السيد، ودانا جبر، وغيرهم.

وأضافت عنيد لـ"فوشيا" أنها لم تجد عملا مناسبا آخر من الأعمال التي عرضت عليها هذا العام لتشارك به، مشيرة إلى أن الفنان الأكاديمي اليوم يبحث عن أقل المتطلبات وهي أن يليق العمل به.

وأوضحت أن الفنان لم يعد اليوم يبحث عن العمل الذي يقدم رسالة أو تطويرا للعمل الفني بسبب الوضع الفني غير المستقر في سوريا.

وأكدت على ضرورة توافر شروط بالعمل الفني حتى يكون لائقا بالفنان الذي يقدم نفسه من خلال هذه الأعمال وهي جودة النص والإخراج والإنتاج.

انتخابات نقابة الفنانين

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وحول موقفها من المشاركة في انتخابات نقابة الفنانين المقامة حاليا؛ قالت جيانا عنيد إنها لم تستطع القدوم للمشاركة بها بسبب عدم تواجدها بدمشق لكنها تمنت لو أن النقابة قدمت لها شيئا قادرا على أن يجعلها متواجدة بهذه الفترة المهمة.

وفي إطار الانتخابات أيضا تمنت أن يكون الشخص الذي سيتسلم نقيب الفنانين قادرا على اتخاذ خطوات تجعل النقابة تمضي للأمام نحو خطوات حقيقية للتغيير.

عمليات التجميل

ولدى سؤالنا للفنانة جيانا عن رأيها بعمليات التجميل؛ أوضحت بأنها شيء خاص جدا وتحديدا فيما يتعلق بالفنانين، لأن الفنان بحسب تعبيرها يجب أن يقدم نفسه كما يراها هو.

أما عن علاقتها بعائلتها فقالت إنه مع ازدياد الفترة التي تقضيها في الوسط الفني تزداد علاقتها بأهلها قوة واقترابا، وأنها تحتاج لها دوما، ولم يؤثر عملها في هذا المجال على هذه العلاقة الوطيدة.

يذكر أن عنيد بدأت بمسرح الهواة وحازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشام المسرحي الثالث (2008) عن دور "دليلة" بمسرحية "تشيللو"، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتتألق بعرض التخرج وهو مسرحية "بانتظار المطر" بإدراة المخرج سامر عمران، وكانت أول أدوارها التلفزيونية من خلال مسلسل "شيفون" للمخرج نجدة أنزور ومسلسل "حائرات" للمخرج سمير حسين، ومن الأحداث البارزة في مسيرة جيانا أنها قامت بحلاقة شعر رأسها بالكامل من أجل دورها في مسلسل "خاتون". وشاركت في الموسم الفائت بمسلسلَي "عطر الشام4" و "غفوة القلوب".