شيماء علي: الخادمتان في منزلي شاذتان.. وتكشف التفاصيل وسط صدمتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الكويتية شيماء علي، إنها اكتشفت أن الخادمتين اللتين تعملان بمنزلها شاذتان، موضحة أنها لم تكن تعرف بهذا الأمر إلا عندما طلبت هاتف إحداهما لتتفاجأ بوجود صور لهما في أوضاع مخلة وصادمة.

وأضافت شيماء عبر مقطع فيديو:" والله مستحية أتكلم في هذا الأمر، بس راح أقول، الشغالتين اللي عندي طلعوا بيحبوا بعض، أستغفر الله العظيم بيسافروا سوا وحياتهم سوا، لكن أنا ما كنت أعرف إلا لما طلبت تليفون واحدة منهم عشان أشيك عليه".

وأضافت الفنانة: "أنا أحب أشيك علي تليفونات الخدم اللي عندي، يكونوا مصوريني أو مصورين عيالي، ولما فتحت التليفون والله انصدمت وانصرعت، شو هالمناظر، أوضاع والله أنا بستحي أقولها أستغفر الله العظيم، شواذ مع بعض، بس أنا غلطانة إني ما عرفت من البداية فخلوا بالكم كثير".

وكانت الفنانة الكويتية قد علقت على اتهامات رواد مواقع التواصل لها بترك طفليها "نور" و"يويو" للخادمات، ما أثر على طريقة حديثهما وأصبح كلامهما متقطعا بل وثقيلا بشكل كبير .

وقالت شيماء إنها لا تترك طفليها أبدا في المنزل مع الخادمات، بل تكون معهما دائما، فهي تتواصل معهما خلال عملها وفي أي وقت آخر .

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وبينت أن الخادمات اللاتي تتعامل معهن محل ثقة ومدربات على فنون تربية الأطفال، مشيرة إلى أنهن لا يتحدثن مع أطفالها سوى بالإنجليزية، وهو ما يدل على أنهما غير متأثرين بالخادمات، كما يشاع.

وتابعتْ: "الأطفال في أول عمرهم لا يتقنون اللغة خلال الحديث، لذلك سيكون معظم كلامهم متقطعا ومن الصعب فهمه".

وكانت شيماء قد نشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه مع ابنيها "نور" و"يويو"، تشاركهما اللعب، إلا أن طريقة حديثهما لفتت انتباه المتابعين، حيث كانا يتحدثان بشكل متقطع.

يذكر أن الفنانة الكويتية أنجبت طفلتها الثالثة "الزين"، منذ فترة قريبة واتهمها بعض المتابعين بالبذخ، والإسراف في حفل الاستقبال الذي أقامته لمولودتها في المستشفى.