نانسي عجرم تُطمئن الجمهور: "أنا منيحة"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







""الخليج 365"" من بيروت: طمأنت الفنانة نانسي عجرم الجمهور بعد الأزمة التي واجهتها خلال فترة التحقيقات المستمرة بقضية القتيل السوري في منزلها من شهرين. حيث أكدت عودتها إلى حياتها اليومية ونشاطها الفني خلال إطلالتها في برنامج the voice kids، قائلة باللهجة اللبنانية: "أنا منيحة".

في الجهة المقابلة، كشفت رحاب البيطار الوكيل القانوني لعائلة القتيل محمد الموسى، عن آخر التطورات بشأن قضية الكدتور فادي الهاشم أن قاضي التحقيقات وضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة. وأكدت أن تقرير الطب الشرعي واضح وصريح وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها.

نقاط عديدة أُثيرت بين الحقائق والإجتهادات والتحليلات وبينها أدلة جديدة ظهرت في تقرير لجنة الطب الشرعي التي أعادت تشريح الجثة قبل تسليمها لذويها. وفيما سرت أخبار عن اتصال القتيل محمد الموسى لأخذ موعد في عيدادة طبيب الأسنان فادي الهاشم، وشكوك حول مراقبته للمكان، أكدت "بيطار" عدم تخليها وطاقم لجنة الدفاع عن قضية الشاب، قائلة: "أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور".