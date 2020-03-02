ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​حسن شاكوش​ عن السبب الذي دفعه إلى ترك هوايته كلاعب كرة قدم والتوجه الى الغناء، مشيراً إلى أنه تعرض إلى ضغوط كبيرة وظلم كثير، إذ انتهت مسيرته الكروية باستغناء نادي سمنود عنه، رغم احترافه كلاعب كرة.

وأضاف شاكوش، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، قائلاً: "آخر مباراة لعبتها مع نادي سمنود اتهزمنا وقرّر المدير الفني الاستغناء عني وبعدها بأربع أيام والدي توفي، وتابع:"والدي كان صوته جميل جداً وكان يشجعني على الاستمرار في لعب الكرة والغناء رغم أننا صعايدة.. وجدي كان بيقول لأبويا لو غنيت هطخطك بالنار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه نصيحة والد حسن شاكوش قبل وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.