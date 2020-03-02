لهذا السبب تغني رويدا عطية للخيانة

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ أغنيتها الجديدة تحت عنوان "حدا تاني" التي تتناول فيها موضوع خيانة المرأة للرجل.

وأشارت عطية في حديثها إلى أنها اختارتْ تقديم هذه الأغنية لأنها كانت تريد أن تعود بقوة الى الساحة الفنية، موضحة أن الأغنية جريئة في موضوعها الذي كتبه الشاعر علي المولى، مشيرة إلى أن الموضوع الذي قدّمتْه في الأغنية أصبح للأسف أمراً واقعاً في عصرنا الحالي وفي زمن مواقع التواصل الإجتماعي بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.

كما أكدت أن الكليب الخاص بالأغنية برهن عن قدراتها كممثلة، لافتة إلى أنها من حيث المبدأ ليست ضدّ خوض تجربة التمثيل.

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