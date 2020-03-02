خاص الفن- بعد قرار حبس حسام حبيب لعام واحد شيرين عبد الوهاب تتخذ إجراءاتها

ميرنا وليد - بيروت - بعد القرار الذي صدر من محكمة القاهرة الجديدة بحبس الفنان المصري حسام حبيب زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لمدة عام بتهمة الشروع في قتل ياسر خليل في القضية التي تحمل دعواها 16202 لسنة 2019 جنح التجمع الأول واتهام ياسر خليل له بالتعدي عليه والشروع في قتله أمام منزله بعد تهديده بمسدس.
وقد علم موقع "الفن" بأن شيرين لجأت الى مجموعة من اصدقاءها في الوسط الفني ممن لهم علاقة قوية بياسر خليل من أجل التنازل عن القضية وتسوية الامر وديًّا، ومن هؤلاء الفنانين هم الفنان المصري محمد حماقي الذي تربطه علاقة صداقة بياسر خليل وبعض الفنانين.
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