دينا الشربيني تثير الجدل بظهور عمرو دياب كضيف شرف في مسلسلها الجديد!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 11:33 مساءً - أثارت الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​ جدلاً واسعاً حول مشاركة زوجها الفنان المصري ​عمرو دياب​ كضيف شرف في مسلسلها الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بوستر العمل وعلّقت مشيرةً إلى أن المسلسل سيتضمن مفاجأة كبيرة جداً بالنسبة لضيوف الشرف.



وقالت:”البعض لا يذهب للمأذون مرتين فيلم كريم عبدالعزيز. بطوله ماجد الكدواني. انتاج وائل عبدالله لؤى عبدالله أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف إيمن وتار. إخراج أحمد الجندي وضيوف الشرف مفجأه حلوه جداااا البعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف 2020″.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، ولاسيما تعليق الشربيني، إذ تساءلوا إن كان دياب هو ضيف الشرف.