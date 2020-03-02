إبنة نوال الزغبي ترسم وشماً بإسم والدتها على جسمها

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 11:33 مساءً - شاركت ​تيا ديب​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة طريفة لها من أجواء قضائها لعطلة نهار الأحد يوم أمس، تفاعل معها المتابعون بشكل كبير متغزلين بجمالها وعفويتها.

إلا أن أكثر ما لفتهم، أن ديب كشفت بشكل غير مباشر عن وشم إسم والدتها الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ باللغة الإنجليزية “NAWAL”، على معصمها، وهو ما أثنى عليه الجميع، مشيرين إلى أنه يعبر عن مدى حبها وتعلقها بوالدتها.ومن ناحية أخرى، كانت كشفت الزغبي مؤخراً خلال حلولها ضيفة على برنامج “منا وجر” عن طلاقها رسمياً من 3 أشهر، بعد إنفصال عن زوجها منذ 12 عاماً، وعن سبب إخفائها للأمر، أشارت أن السبب يعود لإحترامها لمشاعر أولادها، وأن الأمر لا يستحق الحديث فيه.