حقيقة حبس حسام حبيب لمدة عام بتهمة الشروع فى قتل مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق

متابعة بتجــــــــرد: تناولت الصحافة المصرية أخباراً بشأن حبس الفنان المصري حسام حبيب سنة بتهمة التحريض على قتل ياسر خليل.
وجاء ذلك بعد الحكم على حسام حبيب بعام سجن والتعويض بـ10 آلاف جنيه من قبل محكمة جنح التجمع الأول في الدعوى رقم ١٦٢٠٢ لسنة ٢٠١٩ التي تقدّم بها ياسر خليل ضدّه.
وأفاد مصدر مقرب من ياسر خليل أن الحكم مجرد حكم بدائي صادر يوم 26 فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يقوم حسام بالطعن في الحكم.
وأكد المصدر أن ياسر خليل قدم أكثر من قضية ضد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب ومن المقرر أن تكون جلسات تلك القضايا منتصف مارس الجاري بين أيام 15 و 17.
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