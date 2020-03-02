وصفة طبية من باسم ياخور تجنّبكم خطر الإصابة بـ “كورونا”

متابعة بتجــــــــــرد: بأسلوبه الطريف المعهود، خرج الممثل السوري باسم ياخور بوصفة “طبية” تحارب خطر الإصابة بـ “فيروس” كورونا. ونشر فيديو قصير أطلّ عبره مقدّماً الوصفة بشكل طريف. ونصح الجميع بتناول الثوم والبصل منذ الصباح. وقال: “عندي وصفة حابب شارككن ياها بتحميكن من كل أنواع الفيروسات ومنها الكورونا. الصبح عالريق منقرش 3 سن توم وراه نص فحل بصل. وعلى كفالتي بقية النهار ما حدا رح يسترجي يقرّب عليكن ولا يبوّسكن ولا حدا يقلكن مرحبا”.

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