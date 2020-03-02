عودة العلاقة بين جان يامان وديميت أوزدمير بعد خلاف أشهر

متابعة بتجـــــــــرد: بعد خلاف استمرّ لأشهر عدة، يبدو أن العلاقة بين النجمين التركيين جان يامان وديميت أوزدمير عادت إلى مجاريها. وفي التفاصيل أن أوزدمير كتبت تعليقاً على أحدث صور يامان التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً بعد انتهاء فترة خدمته العسكرية التي ابتعد فيها عن الأضواء.

وكتبت أوزدمير في تعليقها الذي شهد على عودة علاقة الصداقة التي كانت تجمعهما: “إن الشاب الجميل الذي خطف قلوب الفتيات أطل مجدداً، عودة موفّقة أيّها المتميز كلنا في انتظارك”. ويبدو أن تعليقها جاء رداً على تعليق يامان على أحدث صورها عبر “إنستغرام”، كاتباً: “أيتها الجميلة”.

أما في مناسبة عيد ميلاد أوزدمير الذي وافق خلال الأيام القليلة الأخيرة، فكان يامان أول من كتب لها رسالة تهنئة في عيد ميلادها الثامن والعشرين، قائلاً: “كل عام وانت سعيدة أيّتها الجميلة”، ما حتّم عودة الصداقة بين النجمين وانتهاء الخلاف.