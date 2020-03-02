متابعة بتجـــــــــرد: بعد خلاف استمرّ لأشهر عدة، يبدو أن العلاقة بين النجمين التركيين جان يامان وديميت أوزدمير عادت إلى مجاريها. وفي التفاصيل أن أوزدمير كتبت تعليقاً على أحدث صور يامان التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً بعد انتهاء فترة خدمته العسكرية التي ابتعد فيها عن الأضواء.
وكتبت أوزدمير في تعليقها الذي شهد على عودة علاقة الصداقة التي كانت تجمعهما: “إن الشاب الجميل الذي خطف قلوب الفتيات أطل مجدداً، عودة موفّقة أيّها المتميز كلنا في انتظارك”. ويبدو أن تعليقها جاء رداً على تعليق يامان على أحدث صورها عبر “إنستغرام”، كاتباً: “أيتها الجميلة”.
أما في مناسبة عيد ميلاد أوزدمير الذي وافق خلال الأيام القليلة الأخيرة، فكان يامان أول من كتب لها رسالة تهنئة في عيد ميلادها الثامن والعشرين، قائلاً: “كل عام وانت سعيدة أيّتها الجميلة”، ما حتّم عودة الصداقة بين النجمين وانتهاء الخلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة العلاقة بين جان يامان وديميت أوزدمير بعد خلاف أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.