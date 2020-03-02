بمشاركة مديحة كنيفاتي وفادي صبيح.. شاهدي صور نجوم مسلسل "بورتريه"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت شركة إيمار الشام عمليات تصوير مسلسل "بورتريه" في العاصمة السورية دمشق ليكون على قائمة العروض الرمضانية بموسم دراما 2020، من نص الكاتب تليد الخطيب وإخراج باسم السلكا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، تشويقي، حول قصة حب بين "ريما" و"حازم"، تبدأ فصولها من لقاء عابر في ظروف غير اعتيادية، لكن هذه القصة ستثقلها أحقاد ماض عائلي مشترك بينهما، لم يكونا يعلمان عنه شيئا، وسيلقي بظلاله على مستقبل علاقتهما.

وتمضي أحداث العمل لتبين ما إذا أمكن لحب نقي أن يزيل رواسب الماضي بين العائلتين، ويداوي جروحه الغائرة، أم سيتحول إلى سيل جارف يدمر كل ما يحيط بالعاشقين، بسبب لعنة الحب السابق الذي لم يكتمل.

وتراهن "إيمار الشام" بحسب بيانها في "بورتريه" على مقترح حكائي وفني جديد، من خلال سردية جديدة للأحداث، يقدمها تليد الخطيب في أول نص تلفزيوني يكتبه بالكامل، بعد حضور لافت حققه في عدة نصوص سينمائية، كما تعول الشركة على مقترح بصري جديد للمخرج باسم السلكا، في أول تجاربه الإخراجية التلفزيونية الطويلة، بعدما خاض تجارب إخراجية سابقة، نجح عبرها بلفت النظر لموهبة شابة ودؤوبة كان آخرها مسلسل "العميد".

وباعتبار أن أحداث "بورتريه" تسير بمستويين زمنيين مختلفين، تراهن شركة "إيمار الشام" في أحد هذين المستويين على تقديم وجوه سورية شابة، تدفع بهم لدائرة الضوء، عبر إسناد أدوار أساسية لهم، كالممثلة الشابة ترف التقي بدور "ريما"، والممثل الشاب هافال طلحت حمدي الذي يؤدي دور "حازم"، إلى جانب فنانين من نخبة نجوم الدراما السورية منهم فادي صبيح، مديحة كنيفاتي، جلال شموط، سيف الدين السبيعي، أكثم حمادة ونوار يوسف.

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كما يضم العمل على قائمة أبطاله كلا من يزن خليل، وجفرا يونس، وريم زينو، وتولين البكري، ومريم علي، وأمية ملص، ومحمد خاوندي، ونادين قدور، وسارة الطويل، وديما الحايك، وإيناس زريق، ورضوان قنطار، والفنانين القديرين سليم صبري ونجاح سفكوني.

إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب منهم همام رضا، طيف إبراهيم، خالد شباط وغيرهم.