وائل جسار: وضعت إجراءات بسبب كورونا.. ويعلق على فيديو راغب علامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يحرص الفنان وائل جسار على الاهتمام بفنه من دون الاكتراث بالمشاكل التي تحدث على الساحة الفنية، ولا الدخول في المهاترات غير المجدية بين النجوم.

وانضم جسار مؤخرا إلى شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وصور أول تعاون فني بينهما والذي من المتوقع أن يشكل قنبلة رومانسية من العيار الثقيل، خاصة وأن الشركة وضعت كافة إمكانيتها ليبصر هذا العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق باسم الفنان اللبناني، وباسم شركة الإنتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.

وتجدر الإشارة، إلى أن الفنان وائل جسار قد شارك بأغنية "ايه اللي وصلنا لكده" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة "one"، وهو من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، ومن بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد وكوكبة من النجوم المصريين.

كما قدم جسار أغنية "غربة حب" وهي شارة مسلسل "ختم النمر"، من كلمات عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، وحفلا غنائيا ناجحا بمشاركة وائل كفوري، ونانسي عجرم، خلال فاعليات موسم الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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من جهة ثانية، نشر الفنان وائل جسار صورة تجمعه بابنته مارلين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وفور مشاركتها انهالت التعليقات على المنشور من قبل محبي المطرب اللبناني.

وأجمع المعلقون على جمال ملامح مارلين الشابة خصوصا لون عينيها الزرقاوين، كما أعرب البعض عن الشبه الكبير بينها وبين والدها.

يذكر أن وائل جسار متزوج من ميراي مقدسي ورزقا بكل من ابنته مارلين وابنه وائل جونيور.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الفنان وائل جسار إذ تحدث عن تخوفه من فيروس كورونا وخوفه على ولديه، معلقا على فيديو السوبر ستار راغب علامة الذي انتشر مؤخرا عندما ابتكر مصافحة جديدة بقدمه بسبب الفيروس.