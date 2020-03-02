حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب.. حكم بحبسه والتهمة شروع بالقتل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت محكمة مصرية اليوم الإثنين حكما قضائيا بحبس الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب عاما بتهمة شروعه في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزله.

واتهم ياسر خليل في دعواه حسام حبيب بالشروع في قتله وإشهار السلاح الناري في وجهه، فيما قضت المحكمة على الثاني أيضا بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه "قرابة 660 دولارا".

كما قضت المحكمة ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، في البلاغات المحررة منهما.

وبحسب المعلومات فإن هذا القرار غير نهائي، حيث يحق لحسام حبيب أن يستأنف على هذا القرار في المدة القانونية المحددة له، ولكن قرار الحبس يؤكد أن حسام حبيب مدان وأن ياسر خليل بريء.

وفي سياق آخر؛ يذكر أن حسام حبيب كان علق على إشاعة حمل زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب قبل أيام قليلة، موضحا أنه يشعر بالضيق بسبب تدخلات الإعلام والجمهور في حياته بهذا الشكل، الأمر الذي قد يدفعه لاعتزال الفن، حتى لا تكون حياته الشخصية عرضة للقيل والقال، على حد قوله.

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وقال حسام حبيب في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": "تزعجني بشدة شائعة حمل شيرين، ليس لأنه أمر غير جيد، بل على العكس، أتمنى لو يحدث ذلك، ولكن الجميع يعرف أنني شخص مُقل في عملي وأكثر شيء يوترني عندما أشعر بوجود ناس تتدخل في حياتي، ليس الجمهور فقط وإنما أهلي وأصحابي".

وأضاف: "هذه الشائعات تجعل الشخص مكشوفا أمام الجميع، حيث تجبرك على تصديق أو تكذيب الشائعة وهو أمر يوترني بشدة لذلك قررت عدم الرد على أي شيء، لكن الحقيقة تدخل الجمهور في شؤون أي فنان يزعجه بشدة"، معربا عن استيائه من لوم الجمهور المستمر له على أفعال شيرين.

واستكمل حديثه قائلا: "الناس يلومونني على قيام شيرين بغلق حساباتها على السوشيال ميديا أو مواقفها بالحفلات، كأنني أنا المسؤول، الأمر الذي قد يدفعني للابتعاد نهائيا عن الفن تجنبا لمثل هذه المهاترات".

وكانت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أثارت حيرة جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حملها بعد أن ظهرت في حفلها الأخير بالكويت ببطن منتفخ رغم ارتدائها فستانا واسعا.