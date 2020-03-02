اشتباك ومناقشة.. فيديو جديد لأزمة محمد رمضان وباسم سمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "et بالعربي"، فيديو جديد لأزمة محمد رمضان وباسم سمرة من إحدى حفلات الزفاف التي حضرها الفنانان.

وظهر باسم سمرة في الفيديو، وهو يشتبك مع رمضان أكثر من مرة ويتناقشان، قبل أن يدفعه باسم سمرة، كما جاء في الفيديو الأول.

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يأتي ذلك بعد انتشار فيديو لباسم سمرة وهو يدفع رمضان، خلال غناء الأخير في أحد الأفراح الشعبية.

وعلَّق الفنان محمد رمضان على الواقعة خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في أولى حلقات برنامجه "التاسعة"، قائلا: "باسم سمرة ماكانش في وعيه، ولو كان يقصد كان هيلاقي دراعي الشمال جاهز، أنا ما أخدتش بالي من الواقعة ساعتها، وفي آخر لحظة حسّيت إنه بيحاول يخبطني، ولكني سِبتُه عشان عارف إنه ما كانش في كامل وعيه".

فيما رد الفنان باسم سمرة على محمد رمضان مع الإعلامي عمرو أديب طالبا من الفنان محمد رمضان تحديه في التمثيل في فيلم قصير، وقال سمرة منفعلا: "ماقدرش أرد.. لأنى ابن ناس محترمة.. أدعو رمضان لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق نمثل فيها بطولة مشتركة ونشوف مين موهوب أكتر".