"يتعاون مع رامي مالك في أحدث أعماله.. و2006 عام سعده".. معلومات عن "جيمس بوند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان العالمي دانيال كريج، بعيد ميلاده الـ52، وهو ممثل إنجليزي ولد بتشيستر بإنجلترا. والده ظابط بحري سابق يُدعي تيموثي جون روتون كريج، وصاحب محلات تجارية، ووالدته (كارول أوليفيا) مُعلمة للفنون، وكلا والديه من أصل ويلزي.

وتألق كريج في دور جيمس بوند في عدة أفلام، ويعتبر أشهر من قدم الشخصية، نجاحات ابن الثانية والخمسين مستمرة، فقد ترشح فيلمه الأخير "Knives Out"، في جائزة أفضل سيناريو، وينتظر بعد أيام قليلة عرض أحدث أفلامه "No Time To Die"، مع المصري رامي مالك، وهو أحدث أجزاء جيمس بوند.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان العالمي دانيال كريج:

نشأ كرييج في شبه جزيرة (ويرّال). وقد شجعته والدته في سن 6 سنوات على ارتياد المسرح، فبدأ يقدم العديد من المسرحيات المدرسية، ثم بدأ التمثيل بجدية في مسرح (إيفري مان) بمدينة ليفربول القريبة منهم، وبعدما أنهى التعليم الإجباري في سن الـ16، التحق بمدرسة كالداي جرينج للغات.

- انتقل إلى لندن في سن الـ16 ليلتحق بمسرح الشباب الوطني، ودرس بمدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما وتخرج منها عام 1991بعد ثلاث سنوات من الدراسة على يد الممثل الاسكتلندي الراحل "كولين ماكورماك".

- بعد سنتين من تخرجه، وتحديدا في نوفمبر 1993 ظهر كريج في مسرحية "Angels in America" من إخراج توني كوشنر، وإنتاج المسرح الملكي الوطني.

- وفي العام نفسه، ظهر في حلقة من مسلسل Heartbeat، الذي أذيع على قناة (تليفزيون يوركشاير)، ولم تحقق له المسرحية ولا المسلسل أي شهرة الأمر، الذي جعله يشعر بالإحباط.

- ظهر كريج بعد 3 سنوات في مسرحية "Our Friends in the North" في عام 1996، بدور "جيوردي" والمسرحية من إنتاج BBC.

- وسينمائيا شارك في عدة أعمال في بداياته، منها: "Lara Croft: Tomb Raider" من بطولة آنجلينا جولي في 2001، وفي عام 2002 شارك بدور مها أمام توم هانكس وبول نيومان في Road to Perdition.

- عام 2006 تم اختياره للمرة الأولى لأداء شخصية جيمس بوند، العميل الإنجليزي السري، في فيلم "Casino Royale"، الفيلم من إخراج مارتن كيمبل.

- وقدم بعضها الشخصية في عدة أجزاء، نال أداء دانيال كريج تقديرات نقدية عالية، وأصبح على الفور من أنجح من قدموا الشخصية على الإطلاق، الأمر الذي وضعه في مصاف نجوم الصف الأول.

- في البداية قوبل قرار الاستعانة بـ(دانيال كريج) لأداء الشخصية بكثير من الاعتراض وقامت حملات على الإنترنت طول فترة إنتاج الفيلم تهدد بمقاطعة الفيلم، إذا استمر قرار المنتجين بالاستعانة به للبطولة، حتى إن صحيفة الديلي ميرور البريطانية سخرت من قرار تعيينه للبطولة في صفحتها الأولى، وكل الدلائل كانت تشير لفشله الذريع، إلا أن كريج فاجئ الجميع بأداء مبهر.

- ردا على حملات التشوية ضده، أعلن بيرس بروسنان، وتيموثي دالتون، وشون كونري وروجر مور، وهم من قدموا شخصية جيمس بوند قبله، الدعم له ضد حملات التشويه.

- صدر الفيلم في نوفمبر 2006 وأصبح على الفور أعلى فيلم في سلسلة جيمس بوند تحقيقا للإيرادات في تاريخ السلسلة، حتى كسر الرقم فيلم "SkyFall" في 2012 ومن بطولة دانيال كريج أيضًا.

- ارتبط كريج بشخصية جيمس بوند العميل السري في أذهان كل محبيه، وهو ما دفع المخرج داني بويل، مخرج حفل افتتاح دورة لندن للألعاب الأولمبية عام 2012، إلى إخراج فيلم مدته 6 دقائق قام ببطولته دانيال كريج والملكة إليزابيث الثانية التي وافقت علي الفكرة وظهرت مع جيمس بوند الذي يقوم بنقلها من القصر الملكي في إنجلترا إلى ملعب الافتتاح.

كريج مع الملكة

- قال كريج عن الدور فيما بعد بأنه حاول أن يعطي عمقا عاطفيا للشخصية.

- تزوج من الممثلة الاسكتلندية فيونا لودون من 1992 حتى 1994 ولديهما ابنة تُدعي إيلا كريج، ثم تزوج بالممثلة راشيل وايز عام 2011.

-في 2 أبريل المقبل يُعرض فيلمه الجديد "No Time To Die"، والذي يشاركه البطولة المصري رامي مالك، وتدور قصة الفيلم حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم يتبين أنه منوط به مهمة إنقاذ عالِم مخطوف، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

- لعبت الصدفة دورا كبيرا في تأدية كريج لدوره في فيلمه "Knives Out "، حيث كان ملتزما بتصوير فيلم "No Time To Die"، واعتذر كريج، عن دوره في Knives Out، بسبب تزامن تصوير الفيلمين، ولكن حدثت تغييرات في خطط No Time To Die، التي أدت إلى تأجيل طرحه للعام الحالي 2020، منها تعرض كريج نفسه لإصابة ودخوله غرفة العمليات.