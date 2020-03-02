فيديو| علا رشدي ترقص مع نجلها احتفالا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة علا رشدي مقطع فيديو يجمعها بنجلها آدم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلاده، الموافق اليوم 2 مارس.

وظهرت علا في الفيديو رفقة نجلها وهما يرقصان على بعض المؤثرات الصوتية في برنامج "تيك توك"، وعلقت: "النهاردة عيد ميلاد دوزي حبيبي الجميل الهادي مع إنه متألق في الفيديو ده".

يُذكر أن الفنانة علا رشدي متزوجة من الفنان أحمد داوود منذ عام 2010، ولديهما طفل وطفلة "ميلا وآدم".

جدير بالذكر أن الفنانة علا رشدي طرحت، مارس الماضي، فيديو كليب أغنية "عايزة هدنة" على "يوتيوب"، بمناسبة عيد الأم.