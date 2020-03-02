فيديو| هاني عادل وأمير عيد يطرحان "أول مرة اتقابلنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرح الفنان هاني عادل، اليوم، أغنية "أول مرة اتقابلنا"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، التي شاركه فيها الغناء المطرب أمير عيد.
أغنية "أول مرة اتقابلنا"، من كلمات حازم ويفي، ومن ألحان وتوزيع إيرمزي.
ومن ناحية أخرى يشارك الفنان هاني عادل في مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز "أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، المقرر عرضه رمضان المقبل.
جدير بالذكر أن المطرب أمير عيد خاض تجربته الأولى في عالم التمثيل مؤخرًا من خلال فيلم "لما بنتولد" مع المخرج تامر عزت، ويستعد مع فريقه للمشاركة في فيلم غنائي على أن يتم طرحه في أغسطس 2020.
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