بعد صراع مع المرض.. الموت يغيب ريمون بطرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توفي المخرج السوري الكبير ريمون بطرس، اليوم في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، متأثرا بمرضه عن عمر 70 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا، الخبر ناعية الفنان الراحل، الذي ولد في مدينة حماة عام 1950، وحصل على ماجستير في الإخراج السينمائي بالاتحاد السوفيتي بمدينة كييف الأوكرانية عام 1976، وحاز على العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية، ومارس الكتابة الصحفية والنقد السينمائي، كما امتهن الترجمة من الروسية إلى العربية.

وقدم المخرج للسينما السورية 22 فيلما، 4 منها روائية طويلة، هي: المؤامرة المستمرة عام 1986 والطحالب عام 1991 والترحال عام 1997 وحسيبة 2008، وفيلمين قصيرين هما: عندما تهبّ رياح الجنوب وأطويل طريقنا أم يطول، وله أيضا خمسة عشر فيلما تسجيليا.

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وحصد "بطرس"، خلال حياته العديد من الجوائز، منها: الجائزة الذهبية في مهرجان مولدست عن فيلم صهيونية عادية في عام 1974، والجائزة الفضية عن فيلم الشاهد في مهرجان دمشق السينمائي الخامس عام 1987. والجائزة الفضية عن فيلم الطحالب في مهرجان دمشق عام 1991.

وكتب بطرس للتلفزيون السوري مجموعة من المسلسلات، هي: قلوب خضراء ، أم هاشم، زواريب مدينة منسية، وأخرج مسرحية عن رواية الحرب في برّ مصر".

كما عمل بين عامي 1979 ـ 1987 محررا للأخبار في الإذاعة السورية، وأعد برنامجا إذاعيا أسبوعيا فيها بعنوان بانوراما ثقافية، وترجم أكثر من مائة وخمسين ساعة سينمائية لصالح التليفزيون السوري.

نعته وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين في سوريا، كما نعاه العديد من الفنانين، منهم: أيمن زيدان وكندا حنا وعبير شمس الدين وسلاف فواخرجي وباسم ياخور والمخرج جود سعيد.