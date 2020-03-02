فيديو| بعد غياب.. لؤي يطرح "بجيب في سيرتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنية "بجيب في سيرتك" للمطرب لؤي، عبر موقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان تامر عاشور وتوزيع محمد مصطفى، ميكس وماستر ماهر صلاح.
ومن كلمات الأغنية "لسه كنت بجيب في سيرتك، كنت بسأل ليه خسرتك، وانت جيت لما افتكرتك، كنت فين من زمان، يا حبيبي كلام في سرك، لسه عايزك لسه فاكرك، احنا من بعض اتحرمنا، لما من بعض اتظلمنا، واتخاصمنا وطول خصامنا، روحي رايحة ليك.
ويعود لؤي بهذه الأغنية، بعد غياب طويل عن طرح أغنيات جديدة.
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