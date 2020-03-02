فيديو| هاني شاكر عن وقف "مطربي المهرجانات": "كان لازم وقفة بعد الفضيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، على القرار الذي اتخذه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، وعدم التصريح لهم بالغناء مرة أخرى، كما علق على الداعمين لعودة هؤلاء للساحة من جديد.

وقال شاكر، خلال لقائه في برنامج "Mbc trending"، المعروض على شاشة "Mbc": "الإسفاف الكتير اللي بقيت بشوفه مؤخرًا، وكان آخره إن تتغنى خمور وحشيش في التليفزيون، ملايين من الناس بتشوفها والاَلاف بيسمعوها في الاستاد، كان لازم وقفة، بعد الفضيحة اللي حصلت في ستاد القاهرة كان لازم يبقى في وقفة".

أضاف الفنان هاني شاكر: "وموضوع الفلاشة دا، الجريمة وقعت، زي ما أستاذ حلمي بكر قال القتيل اتقتل، الكلمة اتسمعت على الهواء".

تابع: "أنا باركت لهم على الغنوة، وهي ناجحة لوحدها، مش محتاجة إن يبقى فيها الكلمتين دول، فيا ريت تغيروها، وقالولي غيرناها يا أستاذ هاني، واتفاجئت في الحفلة إن الكلمة ماتشالتش، كل الناس اللي بتشغل الغنوة دلوقتي بتتقال كدا".

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وأكمل هاني شاكر: "أنا لا خربت بيوت ولا قطعت رزق حد، أنا خايف على الأجيال الصغيرة وأولادنا، وهما شغالين برا مصر وزي الفل، ما قطعناش عيش حد ولا رزق حد، لكن خايف على شكل مصر والأجيال اللي جاية".

وعن الفنانين الداعمين لحسن شاكوش وعمر كمال، قال شاكر: "دي ناس عايزة تركب الموجة، ولو أولادهم سألوهم يعني إيه حشيش أعتقد إنهم هيتهزوا، اللي عايز يركب موجة يركب، أنا براعي ربنا".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد اتخذت مؤخرًا إجراءً حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية من عدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".