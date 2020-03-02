ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حزينة..ما هو السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 10:21 مساءً - أصبح من شبه المؤكد ،عدم قدرة أحد من أفراد العائلة المالكة البريطانية التأثير على قرارات دوقة ساكس الأمريكية ميغان ماركل،بدليل فعلها ما تريد بحياتها الجديدة، ولا تبدي أي محاولة لاسترضاء ملكة بريطانيا وكسب ودها مجدداً، بدليل قدومها إلى بريطانيا وحيدة بدون طفلها آرتشي، وهي تعلم رغبة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية برؤيتها أصغر أبناء أحفادها آرتشي الصغير،ورغبة جده الأمير تشارلز أيضاً برؤيته .

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ونقلت عدة وسائل إعلامية بريطانية بما فيها صحيفة "صنداي تايمز" وقوع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بحالة حزن لعدم اصطحاب زوجة حفيدها الأمير هاري إبنها الصغير آرتشي معها إلى بريطانيا حيث سيطرت حالة من الحزن على الملكة إليزابيث الثانية، لعدم إحضار دوقة ساسكس ميغان ماركل نجلها آرتشي من كندا، بعدما لحقت بزوجها الأمير هاري في بريطانيا، لإنهاء التزامات رسمية قبل الانطلاق في حياتهما الجديدة باستقلال كامل.

وذكرت وسائل إعلامية عديدة،أن الملكة البالغة من العمر 93 عاماً وزوجها الأمير فيليب، صاحب الـ98 عاماً، "حزينان للغاية" لسماع هذه الأخبار، لأنهما لم يريا آرتشي سوى مرات معدودة منذ ولادته.

ورجحت الصحف البريطانية،و"صنداي تايمز" و"ميرور"،أن الطفل الملكي الصغير آرتشي، الذي لم تطأ قدماه أرض المملكة المتحدة هذا العام، سيبقى مع مربية الأسرة، ومع جيسيكا مولروني، صديقة ميغان المقربة .

وكان آخر ظهور رسمي لآرتشي في صورة مع والده دوق ساسكس الأمير هاري، نُشرت على حساب "ساسكس رويال" على "إنستقرام" ليلة رأس السنة الماضية.

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ويُعتقد أن قرار هاري وميغان بترك آرتشي في كندا يضيف مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني إلى فاتورة تأمين الزوجين الملكيين.

ونقل عن "صنداي تايمز" البريطانية عن مصدر ملكي مطلع قوله إن "رحلة ميغان في لندن تشكل مصدر إزعاج حقيقياً.. الأمر مكلف للغاية في الوقت الذي يجري مراجعة تكاليف تأمين دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل.

وكان الأمير هاري البالغ من العمر 35 عاماً ترك زوجته ميغان، البالغة 38 عاماً، وابنهما البالغ من العمر 9 أشهر في كندا، أثناء شروعه في جولة أخيرة من المهام الرسمية الأسبوع الماضي .

ووصل الأمير وفقاً لوسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، إلى إدنبره، لإطلاق نظام تصنيف لتقويم التأثير البيئي للسفر الجوي والإقامات السياحية على البيئة، من خلال منظمته "ترافاليست ".

ومن المقرر أن يشارك الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في 3 مناسبات أخرى في هذا الشهر قبل أن يستقلا رسمياً من الحياة العامة في المملكة المتحدة في31 آذار- مارس الجاري.

وكانت كندا قد وجهت ضربة قاسية للثنائي الملكي هاري وميغان بإعلانها إنها ستوقف حمايتها الأمنية لهما بعد تنحيهما رسمياً عن مهامهما الملكية ودوريهماكعضوين فاعلين في العائلة المالكة البريطانية في 31 آذار-مارس الجاري .