صور.. هشام عباس يبدأ حفله بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بأغنية "متبطليش"

بدأ النجم هشام عباس حفله الغنائى، ضمن فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الدولى الأولى فى جامعة جنوب الوادى، بأغنية "متبطليش"، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير الذى تعدى الـ7 آلاف متفرج حضر خصيصاً من أجل الاستمتاع بأغنياته المتميزة.





وقد أعرب هشام عباس عن سعادته بتواجده لأول مرة فى محافظة قنا وغنائه لأول مرة مع أهل الصعيد.



وقد حضر كلاً من وزير الثقافه الدكتور إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر

رئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئه العامة لقصور الثقافة.يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا فى الخامسة مساءٍ يومي الأحد والإثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء والأربعاء.وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة، بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا، وشباب جامعة جنوب الوادى.وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شريانا جديدا للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيدا لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الإنسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية، ونشر رايات التنوير، بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.