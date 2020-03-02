هشام عباس يٌبدع بحفل مهرجان دندرة بمسرح جنوب الوادي

أقيم على المسرح المكشوف بجامعة جنوب الوادي حفل الفنان هشام عباس بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و اللواء طيار اشرف الداودي محافظ قنا و الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق و الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا و الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب

رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا و الدكتور احمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ولفيف من القيادات الشعبية و التنفيذية .

يأتي ذلك في رابع أيام مهرجان دندرة للموسيقى و الغناء الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى

مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للعمل الثقافي و الفني في صعيد مصر من خلال اقامة مهرجان دندرة للموسيقى و الغناء الذي نال استحسان جماهير قنا في مختلف العروض التي قدمت و منها عرض الفنان هشام عباس الذي اقيم بجامعة جنوب الوادي وسط حضور طلابي كبير .

و قدم الفنان هشام عباس مجموعة متنوعة من أغانيه ووجه التحية للجمهور على المظهر الحضاري و الحضور المميز .